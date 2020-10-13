Важно обеспечить максимально эффективную политику госбюджетного планирования - Гульшара Абдыкаликова

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Под председательством главы региона Гульшары Абдыкаликовой прошло совещание по вопросам экономической и бюджетной политики Кызылординской области на 2021- 2023 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На совещании были определены основные задачи и пути реализации экономической и бюджетной политики региона на среднесрочный период.

«В результате пандемии коронавируса мы столкнулись с новыми глобальными вызовами. В ближайшие несколько лет мы будем сталкиваться с последствиями, влияющими на все сферы общества, экономику и бизнес. Поэтому, сегодня как никогда важно обеспечить максимально эффективную политику государственного бюджетного планирования», - сказала аким области.

Впервые проект бюджета на 2021 год будет сверстан без каких-либо задолженностей. На эти цели предусматривается направить 27,6 млрд тенге, в том числе на завершение всех переходящих инвестпроектов, на полное покрытие по софинансированию проектов, реализуемых из республиканского бюджета, на выпуск облигационных ценных бумаг и др.

Сегодня сформирован проект областного бюджета на 2021-2023 гг., который будет представлен на рассмотрение областного маслихата.

В области разработан План экономического развития до 2023 года на основе агломеративного подхода с дифференциацией по видам деятельности. В рамках Плана бизнесу предложена реализация 265 проектов на общую сумму свыше 270 млрд тенге. Сегодня 59 из них реализованы, около 50 находятся в работе.

Аким области отметила, что важно эффективно использовать возможности госпрограмм. При этом господдержку необходимо направлять на безубыточные, конкурентоспособные и технологические проекты, ориентировать бизнес на переработку, наладить цивилизованные рынки сбыта продукции.

«Необходимо обеспечить продовольственную самодостаточность и самообеспеченность региона товарами первой необходимости», - подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

Господдержка малого и среднего бизнеса будет направлена на качественное улучшение деятельности субъектов предпринимательства. Через эффективное использование ресурсного потенциала региона, а также комплексные инструменты госпрограмм продолжится индустриализация региона с упором на развитие конкурентоспособных экспортоориентированных производств.

Будет рассмотрена возможность создания сопутствующих бизнесов вокруг крупных производств, а также определены новые направления в промышленной переработке. Одним из главных приоритетов экономической политики является развитие растениеводства и животноводства, особенно отгонного. Более 9 млн га пастбищных угодий на сегодняшний день не используется, из них 7 млн га - имеют почти 2500 колодцев, скважин и других источников водоснабжения, требующихся для развития отгонного животноводства.

Аким области поручила решить вопрос по восстановлению скважин и колодцев на отгонных пастбищах, что позволит в разы увеличить численность скота и животноводческой продукции, обеспечить продовольственную независимость по этой группе товаров и создать рабочие места.

Учитывая ежегодные проблемы с поливной водой, наряду с проработкой вопроса по строительству ряда водохранилищ, поручено внести научно-обоснованные предложения по диверсификации сельхозпроизводства, особенно земледелия, провести работу по снижению посевных площадей влагозатратных культур и замены их на менее влагоемкие.

Сегодня в области по поручению Премьер-Министра завершается разработка проекта региональной программы по развитию рыбного хозяйства. На ее реализацию аким области поручила предусмотреть в областном бюджете на 2021 год 1 млрд тенге. До 2030 года планируется создать 55 озерно-товарных рыбоводств, 9 прудовых, 4 садковых хозяйства и 3 производства аквакультуры в системе закрытого водоснабжения.

Глава региона поручила также реализовать до 2022 года утвержденную в текущем году трехлетнюю программу по укреплению маттехбазы ветеринарных учреждений. Основным приоритетом территориального развития определена равная обеспеченность региона объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В этой связи поручено рассмотреть возможность утверждения перечня реализации проектов в сферах строительства, реконструкции и ремонта дорог, дано поручение по разработке единой Дорожной карты в сфере -тепло, -электро, -водо и газоснабжения, а также подготовить комплекс мероприятий по развитию сельских населенных пунктов.

С учетом реалий цифрового века аким области поручила не позднее 1 квартала 2021 года выработать региональную стратегию развития цифровизации на основе требований Эталонного стандарта умных городов Республики Казахстан. По итогам 1 полугодия 2020 года наша область заняла 5 место согласно требованиям Эталонного стандарта умных городов РК. Рассматривались также основные направления экономической и бюджетной политики в сферах обороны и общественного порядка.

«У нас должен быть выработан алгоритм действий по подготовке региона к возможным противопаводковым мероприятиям, а также мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - отметила аким области.

Аким области поручила в ближайшие 3 года обеспечить реализацию мероприятий по безопасной и комфортной жизнедеятельности населения. Акцент в частности был сделан на усиление роли участковых полицейских, обеспечение оснащенности полиции необходимым оборудованием: скоростемерами, автотранспортом, камерами видеонаблюдения и др.

Важным фактором развития человеческого капитала является образование.

«Нужно менять обучающие программы, приводить их в соответствие с требованиями времени. Задача учебных учреждений — на постоянной основе анализировать, прогнозировать, какие потребности возникнут и как они изменятся через определенный период времени и под эти потребности открывать новые специальности»,- отметила аким области.

«В этой связи необходимо актуализировать Баланс трудовых ресурсов», - сказала аким области.

Учитывая трудности, с которыми регион столкнулся в период пандемии, поручено детально изучить обеспеченность региона лекарственными средствами, койко-местами, медицинским персоналом, зданиями и др. Поднимался также вопрос развития инфраструктуры сферы здравоохранения. В регионе практически уже закрыт вопрос строительства центральных районных больниц. Строительство последней - в Жалагашском районе, будет завершено до конца текущего года.

«Теперь нам надо решить вопрос с объектами первичной медико-социальной помощи. За 2021- 2024 годы нам необходимо обновить 62 объекта ПМСП, что полностью закроет вопрос и по объектам первичной медико-санитарной помощи», - сказала Г.Абдыкаликова.

Глава региона дала также ряд поручений по развитию сферы социальной защиты. Учитывая положительный опыт проекта «Бақытты отбасы» в Кызылорде, поручено распространить его на все районы области и город Байконыр.

«Мы должны отойти от заявительного характера оказания социальных услуг и перейти к выявительному, чтобы за бортом не остались нуждающиеся люди», - подчеркнула аким области.

Кроме того, особый блок поручений составило совершенствование работы с лицами, имеющими инвалидность. Поручено проработать вопросы доступности и увеличения охвата услугами инватакси, вовлечения в занятость лиц с инвалидностью через развитие социального предпринимательства. Обсуждался и вопрос работы медико-социальных учреждений области.

Отдельными блоками рассматривались вопросы сферы культуры и спорта. Особое внимание поручено уделить развитию объектов культуры и массового спорта, обратив внимание на эффективность расходования средств.

Реализация региональной политики будет обеспечиваться государственными органами, бизнес-сектором и гражданским обществом.

В соответствии с поручением Главы государства в этом году госаппарат будет оптимизирован на 10% и на 15% - в 2021 году. Внедрение с 1 июля 2021 года факторно – балльной шкалы оплаты труда позволит привлечь на государственную службу конкурентоспособных специалистов.

В завершение совещания аким области Г.Абдыкаликова поручила обеспечить эффективное и целевое использование бюджетных средств, а также строго соблюдать финансовую дисциплину