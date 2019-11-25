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Важно обеспечить четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств - Елбасы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал ряд направлений для повышения эффективности работы партии «Nur Otan» на местах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Во время встречи с представителями региональных филиалов партии Первый Президент Казахстана назвал ряд ключевых направлений для дальнейшего повышения эффективности работы партии на местах.
«Нам нужно кардинально усилить партийную ответственность каждого акима и депутатов фракции в маслихатах. Сегодня все реформы направлены на развитие регионов. Так, только за последние 10 лет местные бюджеты выросли почти в 3 раза, составив 4,7 трлн тенге. Важно обеспечить четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств. Кроме того, следует принять меры по дальнейшему улучшению работы депутатов и укреплению статуса всех маслихатов», - сказал Нурсултан Назарбаев.
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