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Важно не допустить роста цен на социально-значимые продукты питания – Аскар Мамин

18 Ноября 2019 19:44
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Важно не допустить роста цен на социально-значимые продукты питания – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Аскара Мамина рассмотрен вопрос роста цен на продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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«14 ноября в ходе совещания по вопросам развития Акмолинской области Глава государства заострил внимание на необоснованном росте цен на продукты питания и отсутствие в этом вопросе должного контроля и координации со стороны соответствующих центральных и местных госорганов», - сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что с начала года пороговые значения цен на социально значимые продовольственные товары выросли более чем на 15% во всех регионах. Наибольший рост цен наблюдается по крупе гречневой (+62,9%), рису (+32,3%), муке (+27,8%). В разрезе регионов наиболее высокий рост цен зафиксирован в Шымкенте и Кызылорде, Туркестане, Алматы, Кокшетау, Петропавловске, Актобе и Таразе.

«Это говорит о том, что в этом вопросе допущены серьезные упущения акиматами регионов и министерствами сельского хозяйства, национальной экономики, торговли и интеграции», - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил создать рабочую группу, которая в течение недели должна выработать конкретный пакет краткосрочных и среднесрочных мер по стабилизации цен на социально значимые товары.

По поручению Главы Правительства вице-министры сельского хозяйства, национальной экономики, торговли и интеграции, заместители акимов городов Шымкент и Алматы, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областей, отвечающих за контроль над ценами на продовольственные товары, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК,
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