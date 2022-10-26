Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Важно не допустить продолжительного отклонения реальной базовой ставки – председатель Нацбанка

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2022, 17:23
Важно не допустить продолжительного отклонения реальной базовой ставки – председатель Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил на пресс-конференции, что решение о повышении базовой ставки принято на фоне значительного ускорения инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решение принято на фоне значительного ускорения инфляции, в результате которого рост цен формируется существенно выше траектории наших прогнозных оценок. Мы ожидали формирования инфляции в диапазоне 16-18% к концу текущего года», - сказал Галымжан Пирматов.

Превышение факта над прогнозом в сентябре стало результатом: ускорения инфляционных ожиданий, устойчивых компонентов инфляции на фоне положительного фискального импульса, высокой внешней инфляции, разрыва цепочек поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе и в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля, а также роста издержек производства.

«Наблюдаются явные признаки устойчивого роста инфляции. В подобных условиях ее возрастающий тренд несет риски затяжного характера. Все это является сигналом для более решительных мер, направленных на ужесточение денежно-кредитных условий. Крайне важно не допустить продолжительного существенного отклонения реальной базовой ставки от своего равновесного значения. Это потенциально может привести к потере контроля над инфляционными процессами и снизит возможности стабилизации инфляции в последующие годы», - пояснил Галымжан Пирматов.

Текущее решение, по его словам, соответствует предпосылкам, которые указывались ранее в коммуникациях Нацбанка.

«Данное решение следует принципу опережающей реакции денежно-кредитной политики, корректирует траекторию ставки, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий», - заключил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%.


Нацбанк Казахстана   Экономика   Инфляция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану