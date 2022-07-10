10 Июля 2022 14:22

Важно начать групповой этап с победы - тренер команды «Тараз» Нуркен Мазбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На поле Центрального стадиона города Тараза в первом туре группового раунда Кубка страны жамбылская команда «Тараз» принимала чемпиона страны – костанайский «Тобол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С первых минут таразцы начали создавать угрозы воротам гостей, которые из-за участия в Лиге чемпионов выставили на матч резервный состав. Хозяева, в свою очередь, выставили экспериментальный состав, включив в него несколько молодых игроков.

В пресс-службе ФК «Тараз» отметили, что, возможно, поэтому в ряде случаев у команды возникали неточности, которые можно списать на не сыгранность. Но в целом преимущество хозяев не вызывало никаких сомнений. В итоге уже к середине тайма хозяева забили два гола. Сначала красивую двухходовку разыграли Динмухамед Караман и Абылайхан Жумабек, в результате игрок «Тараза» пробил вратаря. А затем мощно выстрелил по воротам с близкого расстояния Ермек Куантаев – 2:0. Затем долгое время мяч не шел в ворота. Во втором тайме показалось, что игра успокоилась. Но впечатление оказалось обманчивым. Стоило побывать мячу в воротах гостей в третий раз, как все изменилось. Сначала Алекс Джуниор отметился голом, удачно сыграв на добивании – 3:0. Гости сумели отыграть один гол усилиями костанайского игрока Нурали Жаксылыкова, красиво замкнувшего верховую подачу – 3:1. Но в последние 15 минут матча гости рассыпались. Сначала защитник «Тараза» Лука Гадрани как заправский форвард обыграл двух защитников гостей и мощно пробил по воротам противника. Затем Марат Шахметов удачно сыграл на добивании. А точку в матче поставил Бауыржан Байтана, закрутивший мяч в дальнюю девятку. Итоговый счет – 6:1 в пользу хозяев поля.

Голы на любой вкус увидели в этот вечер благодарные зрители, которые проводили хозяев громкими аплодисментами.

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев поделился мнением о матче с «Тоболом».

«Матч прошел по запланированному сценарию, - сообщил спикер. – «Тобол» привез молодежный состав, что и сказалось на игре. Но в футболе все может быть, потому перед игрой мы убеждали ребят – неважно, с кем мы играем, важно, как будем играть. Спасибо ребятам за отношение к матчу, за понимание. Они хорошо поработали над контролем мяча, организовывали неплохие атаки. Учитывая состав соперника, мы, конечно, не могли ставить стратегических задач – главное было дать игровую практику. В нашем составе вышло несколько молодых ребят, и мы получили сегодня важную информацию о том, в каком они состоянии, на что способны. Было видно, что они проделали большой объем работы, находятся в неплохой форме. Я думаю, больше надо думать о следующей игре, чтобы дать нагрузку тем, кто не играл, и чтобы в целом команда подошла к матчу в оптимальном состоянии».

По мнению главного тренера «Тараза» Нуркена Мазбаева, важно начать групповой этап с победы и продолжить работу в заданном направлении.

В параллельной игре этой группы «Актобе» не смог удержать победу в Туркестане против «Махтаарала». Выигрывая 2:1 после первого тайма, гости уступили в итоге со счетом 2:3.