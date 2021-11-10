Важно использовать потенциал НПО для решения актуальных вопросов населения – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошло онлайн-заседание Координационного совета по взаимодействию с НПО под председательством Министра информации и общественного развития Аиды Балаевой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Повестка заседания посвящена повышению взаимодействия в решении актуальных проблем социальной защиты населения, охраны окружающей среды и экологии.

Так, в ходе заседания участники Коорсовета затронули вопросы по выработке действенных подходов решения актуальных проблем населения, привлечения госорганами должным образом потенциала НПО в реализации приоритетных задач, усиления роли организаций гражданского общества в осуществлении социальных инициатив и другие вопросы.

Формат заседания прошел по принципу «Государственный орган - НПО», где была заслушана информация госорганов со встречным докладом от представителей НПО.

Министр в своем выступлении отметила актуальность использования потенциала НПО в регионах для организации комплексной работы по решению важных вопросов, интересующих население. Особое внимание А.Балаева обратила на важность информационной работы для повышения эффективности НПО.

С докладом выступила Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева.

«Мы видим, что рекомендации заседания Координационного совета, которое прошло в мае этого года, не остались без внимания как со стороны МИОР, так и других госорганов, в том числе ряда регионов. Они берутся на вооружение и уже активно используются. Однако, остаются и нерешенные вопросы, и именно Координационный совет должен и далее оставаться эффективной площадкой для озвучивания актуальных проблем и поиска путей их решения. Важно все эти вопросы поднять и на предстоящем 10 Гражданском форуме, где будут участвовать первые руководители многих госорганов и лидеры НПО», - отметила Бану Нургазиева.

В качестве основных спикеров выступили руководитель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Л. Калтаева, председатель Гражданского Альянса Павлодарской области С. Могилюк, а также представители государственных органов.

О проводимой работе свое мнение выразила общественный деятель Айгуль Соловьева.

«По моим наблюдениям, раньше международные организации предпочитали напрямую работать с казахстанскими НПО. Сейчас, надо это отметить, Министерство информации и общественного развития само открыто для сотрудничества с ними по важным общественным вопросам. Это повышает доверие проводимой работе в области взаимодействия с неправительственными организациями», - сказала Айгуль Соловьева.

По итогам встречи участниками Совета даны соответствующие рекомендации заместителям акима областей, гг. Нур-Султана, Алматы и Шымкента по расширению представительства НПО в решении региональных вопросов. В свою очередь, государственными органами приняты во внимание замечания и проблемные вопросы со стороны неправительственного сектора.

Справочно: За последние четыре года Координационным советом выработано 136 рекомендаций, 102 из которых были выполнены, 34 рекомендации являются долгосрочными.

Рекомендации Координационного совета придают значительный импульс в развитие партнерства государства и третьего сектора и перехода их сотрудничества в новый формат.