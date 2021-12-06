Новости
Важно, чтобы статью «Уроки Независимости» прочитала молодежь - Айдос Укибай
6 Декабря 2021 13:06
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованную сегодня статью Нурсултана Назарбаева «Уроки Независимости» прокомментировал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеНа нас возложена важнейшая миссия – сенатор Айгуль Капбарова Статья Первого Президента РК- Елбасы Нурсултана Назарбаева «УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ» 30-летие Независимости РК: как создавался резервный центр управления спутниками «Казсат»
- Айдос Идрисович, не могли бы вы прокомментировать сегодняшнюю статью Елбасы «Уроки Независимости»?
– Думаю, что комментарии здесь излишни. Нурсултан Абишевич по существу рассказал казахстанцам о том, как достигалась Независимость, через какие сложности всем нам пришлось пройти. Уверен, каждый извлечет из статьи что-то важное для себя. Каждый казахстанец должен понимать, что вечной и неотъемлемой ценностью для нас является наша Независимость. Елбасы еще раз призвал всех граждан трудиться во благо ее сохранения и укрепления, тем самым воплощая в жизнь идею «Мәңгілік Ел». Нурсултан Назарбаев стоял у истоков независимого Казахстана, и то, что он отразил в статье, – это важные вехи становления нашего государства, о которых должна знать молодежь. Елбасы твердо верит, что современные молодые люди достигнут больших успехов на пути развития нашей Отчизны. Поэтому важно, чтобы статью, прежде всего, прочитала молодежь, на чьи плечи будет возложена ответственность за сохранение независимости и дальнейшее развитие Казахстана.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 30 добрых дней: Благотворительный челлендж объявили молодые волонтеры
- О факте вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетнего сообщили в МВД
- На нас возложена важнейшая миссия – сенатор Айгуль Капбарова
- Рассекреченные документе о голоде в 30-е годы опубликованы в новой книге
- Стали известны имена лучших дебатёров Казахстана
- Нелёгкий путь. Как психологи помогают детям стать успешными и счастливыми
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047