Важно, чтобы статью «Уроки Независимости» прочитала молодежь - Айдос Укибай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованную сегодня статью Нурсултана Назарбаева «Уроки Независимости» прокомментировал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

- Айдос Идрисович, не могли бы вы прокомментировать сегодняшнюю статью Елбасы «Уроки Независимости»?

– Думаю, что комментарии здесь излишни. Нурсултан Абишевич по существу рассказал казахстанцам о том, как достигалась Независимость, через какие сложности всем нам пришлось пройти. Уверен, каждый извлечет из статьи что-то важное для себя. Каждый казахстанец должен понимать, что вечной и неотъемлемой ценностью для нас является наша Независимость. Елбасы еще раз призвал всех граждан трудиться во благо ее сохранения и укрепления, тем самым воплощая в жизнь идею «Мәңгілік Ел». Нурсултан Назарбаев стоял у истоков независимого Казахстана, и то, что он отразил в статье, – это важные вехи становления нашего государства, о которых должна знать молодежь. Елбасы твердо верит, что современные молодые люди достигнут больших успехов на пути развития нашей Отчизны. Поэтому важно, чтобы статью, прежде всего, прочитала молодежь, на чьи плечи будет возложена ответственность за сохранение независимости и дальнейшее развитие Казахстана.