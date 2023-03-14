Важно, чтобы люди на себе почувствовали результаты проводимых реформ - Еркин Тукумов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов прокомментировал выступление Главы государства на совещании с акимами и руководителями государственных органов, прошедшем 13 марта текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такие регулярные совещания Президента с акимами, с Правительством - они абсолютно рутинные, рабочие. Но, конечно же, интересно, что Президент говорил. А он говорил такие вещи, из которых можно вынести, что не все еще поняли, что мы живем в другой политической и социальной реальности, и действуют старыми методами, находясь все еще в том, старом, Казахстане», - сказал Еркин Тукумов в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

В частности, касательно критики Главы государства тенденции установления памятников известным только в одном регионе личностям, Еркин Тукумов отметил, что «Президент говорит о том, что нужно меняться, нужно подходить по-другому, что нельзя так жить, что все с их позволения делается, я имею ввиду эти памятники, они несут вред не только какому-то отдельному региону, они несут вред всей стране. То, что нам уже хватит делиться и придумывать свои региональные местечковые истории, тем более не оправданные».

Эксперт подчеркнул, что у нас есть общие ценности, что мы один народ, у нас одна история и одна судьба.

«И вот эти самобахвальства местечковые, они очень вредят идее Нового справедливого Казахстана. Если каждый будет ставить памятники своим предкам, то у нас вся страна будет утыкана этими памятниками. Но не это главное – главное то, что Президент сказал, что наши политические реформы должны рано или поздно трансформироваться в социально-экономические реформы. И то, что парламентские выборы дают серьезный задел для дальнейшего нашего экономического роста для диверсификации экономики», - отметил Еркин Тукумов.

По его мнению, новый Парламент должен стать мощным политическим институтом.

«На это большая сейчас надежда. Президент не случайно об этом говорит акимам, потому что в регионах должны пройти парламентские выборы, и здесь не нужно никаких перегибов, все должно быть честно и транспарентно. Мы должны провести не только парламентские выборы, но и выборы в маслихаты - это важнейший политический институт», - добавил Еркин Тукумов.

Эксперт также высказал свое мнение касательно инициатив, которые планирует выдвинуть Глава государства после выборов.

«Я считаю, что следующие инициативы должны с одной стороны быть в экономической сфере, сейчас важно, чтобы люди на себе почувствовали те реформы, которые происходят. С другой стороны Президент абсолютно четко отметил, что нужна политическая культура», - резюмировал Еркин Тукумов.