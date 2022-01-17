Важно, чтобы Генпрокуратура дала правовую оценку всем действиям - Эльвира Азимова о беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова сообщила, что представители Национального превентивного механизма в ходе посещения учреждений по фактам беспорядков в Алматы получили 21 заявление о жестоком обращении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если есть обращения о нарушениях, если есть обращения о другой ситуации, я прошу об этих обращениях сигнализировать в органы прокуратуры и органы внутренних дел. Эти два органа дают свои контакты. Очень важно, чтобы каждый из нас не оставался неравнодушным. Очень важно, чтобы Генеральная прокуратура дала правовую оценку всему случившемуся, всем действиям, которые были осуществлены и вызывают сомнения в их законности», - сказала Эльвира Азимова в ходе брифинга в СЦК.

«В эти дни в ходе посещения мы получили 21 заявление о жестоком обращении. Эти все обращения мы незамедлительно направили в Генеральную прокуратуру, МВД. Мы надеемся, что каждый факт будет проверен и будет дана соответствующая правовая оценка», - отметила Э. Азимова.



