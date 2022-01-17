+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Важно, чтобы Генпрокуратура дала правовую оценку всем действиям - Эльвира Азимова о беспорядках

17 Января 2022 19:33
Поделиться:
Важно, чтобы Генпрокуратура дала правовую оценку всем действиям - Эльвира Азимова о беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова сообщила, что представители Национального превентивного механизма в ходе посещения учреждений по фактам беспорядков в Алматы получили 21 заявление о жестоком обращении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Надо рассмотреть применение альтернативных мер наказания - Жемис Турмагамбетова
Нам есть ради чего сплотиться - директор  детской музыкальной школы Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших 26 служебных авто уничтожены и повреждены в ходе беспорядков в ВКО

«Если есть обращения о нарушениях, если есть обращения о другой ситуации, я прошу об этих обращениях сигнализировать в органы прокуратуры и органы внутренних дел. Эти два органа дают свои контакты. Очень важно, чтобы каждый из нас не оставался неравнодушным. Очень важно, чтобы Генеральная прокуратура дала правовую оценку всему случившемуся, всем действиям, которые были осуществлены и вызывают сомнения в их законности», - сказала Эльвира Азимова в ходе брифинга в СЦК.

«В эти дни в ходе посещения мы получили 21 заявление о жестоком обращении. Эти все обращения мы незамедлительно направили в Генеральную прокуратуру, МВД. Мы надеемся, что каждый факт будет проверен и будет дана соответствующая правовая оценка», - отметила Э. Азимова.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Права человека   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Надо рассмотреть применение альтернативных мер наказания - Жемис Турмагамбетова
Нам есть ради чего сплотиться - директор  детской музыкальной школы
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
26 служебных авто уничтожены и повреждены в ходе беспорядков в ВКО
Популярное
1 Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
2 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
3 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
4 Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
5 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
6 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Читайте также
Сообщения о пропавших в результате беспорядков людях прокомментировала Эльвира Азимова
Многие из задержанных участников беспорядков обвиняются в краже и мародерстве - Эльвира Азимова
Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих – ДП Алматы
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Какую тактику применяли террористы для изматывания полицейских в Алматы
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив