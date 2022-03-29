Важно, что будут быстро блокировать аккаунты в случаях кибербуллинга детей – Гульзат Асанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важно, что теперь будут оперативно блокировать аккаунты в случаях кибербуллинга детей. Так считает практический психолог, председатель Союза психологов Казахстана Гульзат Асанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позитивным в законопроекте о профилактике кибербуллинга считаю то, что теперь в течение трех дней будут блокироваться аккаунты, откуда идет кибератака на ребенка или подростка. Раньше, даже если обращались, то их поиск иногда и до месяца длился. Сейчас, так как уже есть норма в законе, специально созданная опергруппа должна реагировать оперативно. По крайней мере, мы очень надеемся, что будет реакция. Я работаю с подростками, и ко мне каждый месяц обращаются родители девочек подростков, которых под давлением заставляли отправлять непристойные фотографии, потом угрожали, что отправят эти фото друзьям, родителям, и затем выкладывали в соцсетях, опять шантажировали и снова выкладывали фото. Мы знаем, что Казахстан занимает лидируюшие позиции по детскому суициду, и одна из основных причин – это кибербуллинг. Думаю, теперь, с этой нормой, девочки-подростки будут более защищены», – сказала Г.Асанова.

По ее мнению, для того, чтобы защитить детей от кибербуллинга, нужна большая просветительская работа юристов и общественников, чтобы граждане знали, к кому нужно обращаться в случаях, когда их детям нужна защита государства.

Также Г. Асанова напомнила , что с 2020 года действует номер «горячей линии» 111, по всем случаям нарушения прав детей и семейно-бытового насилия.

Напомним, 9 марта текущего года Мажилис Парламента РК одобрил во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».



