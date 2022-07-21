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Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Президент Казахстана
21 Июля 2022 11:51

Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важнейшей миссией Центральной Азии, по мнению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключевым вопросом повестки дня, как считает Касым-Жомарт Токаев, остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Это крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии.

По словам Главы государства, Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания.

«Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций Секретарей Советов Безопасности. Кроме того, предлагаю поручить министрам иностранных дел на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики. Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая», - сказал Касым-Жомарт Токаев на IV консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая проходит в Кыргызстане Чолпон-Ате.

20 июля Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что договор о дружбе в XXI веке примут страны Центральной Азии.


Фото: t.me/bort_01


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Автор:
Корреспондент

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