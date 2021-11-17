Важна ли психологическая подготовка подростков к вакцинации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По мнению психолога отделения профилактики №1 поликлиники города Алматы Таны Кенжетаевой, подростку нужно быть психологически готовым к вакцинации. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» психолог рассказала для чего это нужно и о роли поддержки родителя.

- Тана Бейбутовна, с начала массовой вакцинации от коронавируса, в соцсетях распространяются разные видеоролики и сообщения антиваксеров. Как это действует на подростков?

- В силу своего возраста и недостаточного образования, подростки не всегда понимают научную основу этого процесса. И верят взрослым на слово. Вследствие чего антиваксеры приносят вред. Здесь роль родителя очень важна. Ведь они первыми должны объяснить подростку вопросы касательно данной вакцины. Рассказать всю суть, для чего это нужно и тому подобное. Нужно учитывать, что подростки не всегда понимают процессы, которые изучает иммунология.

- Какая психологическая подготовка нужна подросткам и их родителям перед вакцинацией?

- Конечно, психологическая подготовка нужна. Важно, чтобы человек доверял. Лучше заранее объяснить ребенку цель визита в процедурный кабинет. Приходить на вакцинацию нужно в нормальном психологическом состоянии, не надо ничего бояться. Питание тоже должно быть обычным. Нет никаких особых требований и по длительности сна. Если делаются какие-то манипуляции, то это желательно делать в медицинских организациях. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы подростку желательно ставили вакцину в школе. Так как, это его зона комфорта, где он доверяет своим людям. (Педагогу, фельдшерам, своим одноклассникам). Это права выбора каждого. Где человеку удобно, в том месте он может проводить вакцину. Главное, чтобы во время медицинской процедуры были соблюдены все санитарные нормы по нормативам РК. Известно, что перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева. В случае, если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается.

- Как вы думаете, нужно ли спрашивать у самого ребенка, хочет ли он поставить себе вакцину или согласия родителя достаточно?

- Если хотите узнать мое мнение, то да. Все-таки нужно спросить у самого подростка. Хочет ли он поставить вакцину. Спросить у него, что он знает об этой вакцине. Но ответственность, конечно, несут за него родители в связи с его возрастом. Поэтому здесь согласие родителя является обязательным.

- Насколько важно присутствие родителя во время вакцинации?

- Вакцинация - серьезная процедура. Поэтому во время прививки присутствие родителя для подростка, думаю, немаловажный аспект. Когда один из родителей рядом, он будет чувствовать себя более спокойно. Очень важен психологический настрой и ребенка, и родителей. Чем спокойнее будет мама, тем увереннее будет чувствовать себя ребенок. Также здесь нужно смотреть на психоэмоциональное состояние ребенка. Проанализировать его зрелость именно на момент его возраста.

- Благодарю за интервью!