Важен профессионализм первых руководителей в сфере здравоохранения – вице-министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан одна из первых стран в СНГ, которая ввела прогрессивное требование магистратуры или второго высшего образования в сфере менеджмента здравоохранения. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РК Тимур Султангазиев, выступая на II республиканском форуме руководителей здравоохранения с участием международных экспертов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан одна из первых стран в СНГ, которая ввела прогрессивное требование магистратуры или второго высшего образования в сфере менеджмента здравоохранения или общественного здоровья в квалификационные требования для руководителей медицинских организаций более 14 лет назад. Благодаря этим и другим мерам, в последнее десятилетие мы наблюдаем качественное улучшение компетенций руководителей в сфере здравоохранения», - сказал Тимур Султангазиев.

Спикер добавил, что опыт Казахстана в квалификационных требованиях для руководителей перенимают соседние страны.

«Пять лет на государственном уровне мы внедряли лучшие практики корпоративного управления, создавая наблюдательные советы, повышая транспарентность организаций за счет публикации документов корпоративного управления в открытом доступе. Несмотря на здравую критику и области для улучшения, мы прочно и твердо внедрили элементы корпоративного управления в государственный сектор, и научили руководителей принципам корпоративного управления. Руководитель и лидер на уровне медицинской организации определяет успех любой реформы, уровень качества медицинской помощи и задает тон обстановке в коллетиве. Поэтому важно взращивать потенциал и профессионализм первых руководителей в сфере здравоохранения, что и призвана делать Казахстанская ассоциация менеджеров здравоохранения», - добавил Тимур Султангазиев.