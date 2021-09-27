Важен конструктивный диалог власти и общества – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития РК намерено заняться повышением профессионального уровня журналистов. Об этом заявила глава ведомства Аида Балаева, выступая на круглом столе на тему: «Особенности освещения острых социальных тем» в рамках «Astana Media Week-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое первое – это повышать профессиональный уровень журналистов. На мой взгляд, это будет актуализироваться, поэтому у министерства есть конкретный план обучения, переквалификации, повышения квалификации журналистов. Более того, мы сейчас большую работу проводим именно в развитии отраслевой журналистики, что очень важно, потому что многие темы, они отражаются не полноценно, потому что часто журналисты не знают специфики той или иной сферы и пандемия наглядно это продемонстрировала», - сказала Аида Балаева.

Министр подчеркнула, что в этом контексте важно не тушить пожары, а своевременно выявлять проблемные вопросы.

«И здесь, конечно, очень важна работа наших пресс-служб, поэтому мы ведем работу с пресс-секретарями всех госорганов, в том числе и региональными. Очень важно, чтобы они взаимодействовали со всеми институтами гражданского общества. В целом для эффективности любой работы по всем направлениям важен конструктивный диалог власти и общества, мне кажется, что это будет только усиливаться и важно, чтобы и госорганы это четко понимали», - добавила Аида Балаева.

Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала Astana Media Week-2021.