Важен доверительный диалог между представителями властей и общества – политолог о ситуации в Казахстане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сейчас очень важен доверительный диалог, между представителями властей и общества, с тем чтобы, во-первых, обеспечить безопасность людей, оградить от вандализма и разрушений города, действующую инфраструктуру и наконец, продемонстрировать гражданскую солидарность. Об этом сказал политолог, политический обозреватель AzTV Тофиг Аббасов комментируя текущую ситуацию в Казахстане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам политолога, то, что происходит в казахстанских некоторых городах – стрельба, несанкционированные уличные шествия, протесты – вызывает глубокое сожаление, потому что Казахстан – это динамично развивающаяся страна, один из лидеров постсоветского пространства именно в социально-экономическом плане.

«Безусловно, всегда Правительство страны и при поддержке и непосредственном участии Елбасы, Главы государства выработаны планы долгосрочного порядка, которые ставят перед собой, я бы сказал, очень амбициозные и привлекательные цели. И для того, чтобы добиться поставленных целей, реализации этих приоритетов, прежде всего, необходима стабильность», - сказал он.

Эксперт считает, что периодически всегда все страны сталкиваются с такой проблемой как повышение цен.

«Потому что цены растут не только в отдельно взятой одной стране, а именно на мировом рынке, поэтому глобальные процессы тоже без этого не обходятся. Тем более мы знаем, что многие влиятельные эксперты, в том числе известный всему миру глава Давосского экономического форума Шваб Клаус говорил о том, что в мире идут тревожные кризисные тенденции, которые не так скоро закончатся, поэтому надо готовиться к неожиданным поворотам», - добавил спикер.

Как считает Тофиг Аббасов, в таких случаях правительствам приходится предпринимать непопулярные меры, которые недружественно воспринимается со стороны общества, отдельных групп и так далее.

«Это как раз таки и мы наблюдаем в Казахстане. Однако тут конечно есть правопорядок, закон и требования, которые нельзя обходить стороной. Поэтому несанкционированные митинги, тем более призывы деструктивного характера не соотносятся с теми ожиданиями, с которыми живут простые люди, гражданское общество», - отметил политолог.

По его мнению, сейчас на данном этом очень важен доверительный диалог, между представителями властей и общества, с тем чтобы, во-первых, обеспечить безопасность людей, оградить от вандализма и разрушений города, действующую инфраструктуру и наконец, продемонстрировать гражданскую солидарность.

«По опыту других стран постсоветского пространства мы знаем, что когда наступают вот такие неожиданные развороты, этим пытаются воспользоваться внешние силы, прежде всего, те силы, которые являются спонсорами революций. Они пытаются дестабилизировать обстановку, потом стремятся навязать модель своего развития и для этого раскачивают обстановку в суверенных странах. Во многих странах постсоветского пространства это имело место быть, в том числе и в Казахстане, где проходят попытки революции, насильственной смены конституционного строя и так далее», - поделился он.

По словам политолога, прежде всего, в интересах самих казахстанцев, оградить собственную страну и общество от внешних вмешательств, с другой стороны обеспечить порядок и конституционный строй, и наконец, создать нормальные цивилизованных условия для того, чтобы власть слышала общественные силы и общественные силы понимали, чего от них ожидают во властных структурах.

«Есть такое популярное понятие как «слышащее государство» и как раз, так и Казахстан является одним из тех субъектов, которых отличает в качестве «слышащего государства», который имеет четкий контакт со своим обществом, социальными группами населения», - сказал Тофиг Аббасов.

Политолог убежден, что в этом плане глава государства Касым-Жомарт Токаев принял правильное решение о роспуске Правительства.

«Также принято решение вернуться к старым ценам, тут надо учитывать, что рынок диктует свои требования, он неумолим. Людям тоже надо иметь в виду это важное обстоятельство, что иногда повышение цен является вынужденной мерой, чтобы как-то регулировать обстановку. Опять же, если есть требования общественных сил, то Правительство должно взять их за основу и работать в этом направлении четко и с пониманием ситуации. А общественные силы не должны злоупотреблять вниманием, цивилизованностью властных структур», - подчеркнул спикер.

«Очень обнадеживает то обстоятельство, что диалог уже налажен, фактически положение стабилизируется. И самое главное здесь, нельзя дать волю эмоциям, нельзя позволять провокаторам, объектам влияния иностранных сил, раскачивать обстановку и создавать искусственные очаги напряженности», - отметил он.

Тофиг Аббасов выразил надежду, что в этом отношении казахстанское общество вполне зрелое, из всего, что происходит в последние годы, сделаны правильные выводы, и полная стабильность будет уже восстановлена в самое ближайшее время.