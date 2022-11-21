Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок содержания под стражей еще на месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 18 ноября постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Т. в период ознакомления с материалами уголовного дела на один месяц, то есть до 18 декабря 2022 года.

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы 18 ноября постановил удовлетворить ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Ш. в период ознакомления с материалами уголовного дела на один месяц, то есть до 19 декабря 2022 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

В апреле этого года вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова взяли под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital сроком на 10 дней. Позже их арест продлили на два месяца. Затем арест им продлевали еще несколько раз.

Также в качестве подозреваемого по этому делу проходит еще один вайнер Азимжан Саидбаев. Он объявлен в розыск. В октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры: Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео о финпирамиде опубликовано на странице бывшего замначальника полиции Алматы в соцсетях. Весной этого года одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД в Астане.



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