Ваучерный механизм внедрят в детсадах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следующем году планируют внедрить ваучерный механизм финансирования детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования, суть ваучерного механизма состоит в том, что бюджетные деньги следуют за ребёнком, а не за образовательной организацией. То есть родители могут выбрать любой детский сад или школу и расплатиться ваучером от государства.

В управлении отметили, что в регионе с 2017 года решен вопрос охвата дошкольным воспитанием детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет. Актуальная проблема - раннее развитие младших дошкольников.

«Для решения этой задачи 58 детских садов изменили статус на ясли-сады, что позволило дополнительно принять 4,4 тысячи детей в возрасте двух-трех лет. До конца года будет открыто 600 новых мест. Благодаря этому охват детей от 2-х до 6-ти лет составит 88,2%, это выше среднереспубликанского уровня», - отметили в управлении образования.

Всего по области функционируют 478 дошкольных организаций. В том числе 76 детских садов, 8 комплексов «школа – детский сад», 394 мини-центра. Контингент детей дошкольного возраста по области - более 18,5 тысяч.