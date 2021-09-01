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    12:42, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ваучерный механизм внедрят в детсадах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следующем году планируют внедрить ваучерный механизм финансирования детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления образования, суть ваучерного механизма состоит в том, что бюджетные деньги следуют за ребёнком, а не за образовательной организацией. То есть родители могут выбрать любой детский сад или школу и расплатиться ваучером от государства.

    В управлении отметили, что в регионе с 2017 года решен вопрос охвата дошкольным воспитанием детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет. Актуальная проблема - раннее развитие младших дошкольников.

    «Для решения этой задачи 58 детских садов изменили статус на ясли-сады, что позволило дополнительно принять 4,4 тысячи детей в возрасте двух-трех лет. До конца года будет открыто 600 новых мест. Благодаря этому охват детей от 2-х до 6-ти лет составит 88,2%, это выше среднереспубликанского уровня», - отметили в управлении образования.

    Всего по области функционируют 478 дошкольных организаций. В том числе 76 детских садов, 8 комплексов «школа – детский сад», 394 мини-центра. Контингент детей дошкольного возраста по области - более 18,5 тысяч.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование
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