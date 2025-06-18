РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:51, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Ваучерное финансирование дошкольного образования масштабируют по всему Казахстану до конца года

    По поручению Главы государства проводится системная работа, направленная на повышение доступности, качества услуг и прозрачности в сфере дошкольного образования. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    детский сад в Сатпаеве
    Фото: Айзада Агильбаева / Kazinform

    С 2024 года в дошкольных организациях стартовал пилотный проект ваучерного финансирования. На сегодня он реализуется в 15 городах областного значения и 5 районах двух регионов страны: Тараз, Шымкент, Туркестан, Уральск, Астана, Семей, Усть-Каменогорск, Костанай, Караганда, Петропавловск, Павлодар, Жезказган, Талдыкорган, Косшы, Кунаев, Байзакский район Жамбылской области, а также Сарыагашский, Сайрамский, Мактааральский, Казгуртский, Жетысайский район Туркестанской области.

    «Системой ваучерного финансирования охвачены более 3 тыс. дошкольных организаций. За это время доступ к дошкольному образованию получили более 230 тысяч детей. В городах Тараз, Туркестан, Шымкент, Уральск, Астана, где внедрена система ваучера, очередность сократилась на 44%», – отметила директор департамента дошкольного образования Манара Адамова.

    В июне-июле к проекту подключатся следующие города: Актау, Актобе, Атырау, Кызылорда, Алматы, а уже до конца 2025 года - все дошкольные организации страны.

    Напомним, внедряемая система ваучерного финансирования открывает доступ к дошкольным организациям при условии их соответствия установленным требованиям и наличия в них свободных мест.

    Родителям предоставлена возможность самостоятельного выбора детского сада, что способствует здоровой конкуренции не только среди частных, но и государственных дошкольных организаций.

    Системой предусмотрено условие, обеспечивающее, в первую очередь, прозрачность всего процесса финансирования, когда «деньги идут за ребенком, а не за детским садом или мини-центром». Расчет и перечисление средств производится после подтверждения родителями сведений в табеле посещаемости.

    Теги:
    Минпросвещения РК Регионы Образование
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают