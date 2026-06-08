Уровень воды в реке Кигаш постепенно снижается в Атырауской области

По данным РГП «Казгидромет» и местных исполнительных органов, гидрологическая ситуация на реке остается стабильной, а уровень воды значительно ниже опасной отметки, поэтому угрозы для жителей нет, передает корреспондент Kazinform.

Согласно данным РГП «Казгидромет» на 8 июня, уровень воды на гидропосту Бокейхан на реке Кигаш составил 258 сантиметров, снизившись за сутки на 2 сантиметра. Этот показатель значительно ниже опасного уровня, который составляет 518 сантиметров.

На гидропосту, расположенном в районе села Шортанбай на реке Кигаш, уровень воды составил 400 сантиметров, что на 3 сантиметра меньше по сравнению с предыдущими сутками. Опасная отметка в данном месте составляет 555 сантиметров.

На гидропосту на реке Шарон, расположенном в селе Курмангазы, уровень воды составляет 272 сантиметра. Здесь опасный уровень установлен на отметке 422 сантиметра.

По информации акимата Курмангазинского района, состояние русла реки, ее пропускная способность и уровень воды находятся под ежедневным контролем.

Дополнительно организованы защитные и профилактические мероприятия.

— Гидрологическая ситуация на реке находится под постоянным контролем. Повышение уровня воды происходит в соответствии с естественными сезонными весенними процессами, и угрозы для населенных пунктов, жилых домов или объектов хозяйственного назначения не наблюдается. Организованы дополнительные защитные меры и профилактические работы. По данным специалистов, увеличение объема воды не достигло уровня, выходящего из-под контроля, — сообщили в районном акимате.

Ранее мы сообщали, что с начала года уровень воды в реке Кигаш, протекающей через Курмангазинский район, поднялся почти на 1 метр.