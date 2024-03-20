В Астане прошли соревнования по кокпару

В честь Дня национальных видов спорта в Астане прошли показательные соревнования по кокпару, аударыспак, садак ату. Международным это мероприятие сделало участие американских кокпаристов, передает корреспондент Kazinform.

Также организаторы наградили опытных спортсменов, которые внесли наибольший вклад в развитие национальных видов спорта в Казахстане.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

— В рамках празднования Наурызнама, 20 марта посвящается национальным видам спорта. Я считаю, что это даст определенный импульс развитию национальных видов спорта, — заявил президент Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбек Салжанов.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

Напомним, что с 2024 года принят новый концепт празднования Наурыза. Теперь он отмечается с 14 по 23 марта. В рамках Наурызнама предлагается популяризация национальных видов спорта, семейных ценностей и казахских традиций.

Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform