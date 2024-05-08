07:30, 08 Май 2024 | GMT +6
В Астане перекроют несколько автодорог
В связи с проведением ремонта в Астане перекроют несколько дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.
В связи с проведением ремонта дорожного полотна будет ограничено движение для автотранспортных средств на следующих участках дорог:
- частичное перекрытие ул. Сарайшык от пр. Мангилик Ел до пр. Туран. Перекрытие улицы будет осуществляться поэтапно с 9 по 25 мая текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по одной из сторон;
- полное перекрытие ул. Ондирис от ул. Нефтянников до Северной объездной с 06:00 до 23:30 12 мая текущего года.
— Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, — говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.