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    07:30, 08 Май 2024 | GMT +6

    В Астане перекроют несколько автодорог

    В Астане перекроют несколько автодорог
    Фото: управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

    В связи с проведением ремонта в Астане перекроют несколько дорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

    В связи с проведением ремонта дорожного полотна будет ограничено движение для автотранспортных средств на следующих участках дорог:

    • частичное перекрытие ул. Сарайшык от пр. Мангилик Ел до пр. Туран. Перекрытие улицы будет осуществляться поэтапно с 9 по 25 мая текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет обеспечено по одной из сторон;
    • полное перекрытие ул. Ондирис от ул. Нефтянников до Северной объездной с 06:00 до 23:30 12 мая текущего года.
    В Астане перекроют несколько автодорог
    Фото: управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

    — Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ, — говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

    Теги:
    Ремонт Транспорт Астана Авто Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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