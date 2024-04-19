В Астане изменили движение 9 автобусных маршрутов

С 19 по 24 апреля частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении - от города в сторону аэропорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».