07:25, 19 Апрель 2024 | GMT +6
В Астане изменили движение 9 автобусных маршрутов
С 19 по 24 апреля частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении - от города в сторону аэропорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».
В связи с проведением ремонтных работ, временно изменяются схемы движения маршрутов № 26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 61, 66.
Измененная схема представлена на картинке.