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    07:25, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    В Астане изменили движение 9 автобусных маршрутов

    автобусы в Астане
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    С 19 по 24 апреля частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор в связи с проведением ремонтных работ. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении - от города в сторону аэропорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

    В связи с проведением ремонтных работ, временно изменяются схемы движения маршрутов № 26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 61, 66.

    Измененная схема представлена на картинке.

    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS
    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS
    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS
    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS
    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS
    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS
    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS
    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS
    Участок проспекта Туран перекрыли в Астане
    Фото: CTS

     

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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