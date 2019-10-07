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Василий Скляр возглавил полицию Экибастуза
7 Октября 2019 20:36
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В управлении полиции города Экибастуз Павлодарской области сменился начальник, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан №531 от 30.09.2019 года в соответствии с Законом РК «О правоохранительной службе» назначен на должность начальника управления полиции Экибастуза полковник полиции Скляр Василий Васильевич (ранее занимавший должность начальника отдела полиции города Аксу)», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области корреспонденту МИА «Казинформ».
Ключевые слова: Павлодарская область, Назначения, МВД РК,
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