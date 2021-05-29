Василий Левит вышел в финал чемпионата Азии-2021 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Василий Левит провел свой полуфинальный бой на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 91 кг соперником Левита был боксер из Кыргызстана Рустам Ырысбек уулу. Бой закончился победой Василия Левита единогласным решением судей. Таким образом, он стал финалистом турнира и поборется за «золото».

Ранее участие в финале себе также гарантировали Даниял Сабит (49 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).