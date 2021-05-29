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    03:49, 29 Май 2021 | GMT +6

    Василий Левит вышел в финал чемпионата Азии-2021 по боксу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Василий Левит провел свой полуфинальный бой на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает Sports.kz.

    В полуфинале в весовой категории до 91 кг соперником Левита был боксер из Кыргызстана Рустам Ырысбек уулу. Бой закончился победой Василия Левита единогласным решением судей. Таким образом, он стал финалистом турнира и поборется за «золото».

    Ранее участие в финале себе также гарантировали Даниял Сабит (49 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).


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