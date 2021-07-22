Василий Левит во втором круге Олимпиады может встретиться с Хулио ла Крузом

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Василий Левит во втором круге соревнований на Олимпиаде может встретиться с Хулио ла Крузом. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тренер, комментируя результаты жеребьевки, отметил, что нашим ребятам достались довольно сильные соперники.

«Если взять того же Василия Левита, у него испанский боксер кубинского происхождения первый соперник. А следующий уже Хулио ла Круз», - сказал Галымбек Кенжебаев на брифинге.

Он добавил, что прежде (Левиту) надо выиграть первый бой и Хулио ла Крузу тоже надо победить сначала первого соперника.

«Олимпийский комитет свой рейтинг выдвинул, и по итогам этого рейтинга было рассеивание, поэтому некоторые очень сильные боксеры не получили номера», - пояснил Галымбек Кенжебаев.

В случае встречи Василия с Хулио ла Крузом, как отметил наставник нашей сборной, будут учтены предыдущие ошибки.

Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал результаты жеребьевки на олимпиаде в Токио.

Напомним, cегодня, 22 июля, в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.



