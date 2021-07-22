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Василий Левит во втором круге Олимпиады может встретиться с Хулио ла Крузом

22 Июля 2021 20:37
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Василий Левит во втором круге Олимпиады может встретиться с Хулио ла Крузом

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Василий Левит во втором круге соревнований на Олимпиаде может встретиться с Хулио ла Крузом. Об этом сообщил главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Тренер, комментируя результаты жеребьевки, отметил, что нашим ребятам достались довольно сильные соперники.

«Если взять того же Василия Левита, у него испанский боксер кубинского происхождения первый соперник. А следующий уже Хулио ла Круз», - сказал Галымбек Кенжебаев на брифинге.

Он добавил, что прежде (Левиту) надо выиграть первый бой и Хулио ла Крузу тоже надо победить сначала первого соперника.

«Олимпийский комитет свой рейтинг выдвинул, и по итогам этого рейтинга было рассеивание, поэтому некоторые очень сильные боксеры не получили номера», - пояснил Галымбек Кенжебаев.

В случае встречи Василия с Хулио ла Крузом, как отметил наставник нашей сборной, будут учтены предыдущие ошибки.

Ранее главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев прокомментировал результаты жеребьевки на олимпиаде в Токио.

Напомним, cегодня, 22 июля, в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.



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#Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Серик Сабеков

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