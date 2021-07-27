Василий Левит сенсационно нокаутом проиграл первый бой на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер весовой категории до 91 килограмма Василий Левит провел свой первый поединок на олимпийском турнире в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Левит начал борьбу со второго круга, где его соперником стал испанец Энмануэль Рейес Пла. Бой завершился в пользу Рейеса нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде судьи также отдали предпочтение испанскому спортсмену. В четвертьфинале Энмануэлю будет противостоять олимпийский чемпион Рио-2016 и неоднократный чемпион мира, кубинец Хулио ла Крус.

Напомним, что от Казахстана в Олимпиаде-2020 участвуют девять боксеров: восемь мужчин и одна женщина. Ранее с побед на Играх стартовали Серик Темиржанов (до 57 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг) и Сакен Бибосынов (до 52 кг), выбыл из борьбы Аблайхан Жусупов (до 69 кг).

С расписанием выступлений казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио можно ознакомиться здесь

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта.





