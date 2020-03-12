Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Василий Левит принес Казахстану второе «золото» отбора на Олимпиаду-2020 по боксу
12 Марта 2020 01:38
Поделиться:
АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) прошел отборочный турнир по боксу на Олимпиаду-2020, на котором успешно выступили казахстанцы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеКазахстанец Закир Сафиуллин стал серебряным призером турнира в Аммане Полный набор: боксер Сакен Бибосынов завоевал олимпийскую лицензию на отборе в Аммане Еще двое казахстанцев вышли в финал квалификационного турнира по боксу в Аммане
В финале весовой категории до 91 килограмма казахстанский боксер Василий Левит одержал победу над Дэвидом Ньикой из Новой Зеландии. Левит выиграл единогласным решением судей. Напомним, Василий завоевал олимпийскую лицензию еще по итогам своего четвертьфинального поединка.
Василий Левит является серебряным призером Олимпийских игр-2016. Также он выигрывал две бронзовые медали чемпионата мира (2017, 2019) и три раза становился чемпионом Азии (2009, 2015, 2017).
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Бекзат Нурдаулетов принес Казахстану первое «золото» на турнире в Аммане
- Казахстанец Закир Сафиуллин стал серебряным призером турнира в Аммане
- Минкультуры и спорта РК не отменяло спортивно-массовые мероприятия
- Полный набор: боксер Сакен Бибосынов завоевал олимпийскую лицензию на отборе в Аммане
- Когда пройдут ответные матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею
- Опубликован видеоанонс боя Данияра Елеусинова с экс-чемпионом мира
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047