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Василий Левит принес Казахстану второе «золото» отбора на Олимпиаду-2020 по боксу

12 Марта 2020 01:38
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Василий Левит принес Казахстану второе «золото» отбора на Олимпиаду-2020 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Аммане (Иордания) прошел отборочный турнир по боксу на Олимпиаду-2020, на котором успешно выступили казахстанцы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В финале весовой категории до 91 килограмма казахстанский боксер Василий Левит одержал победу над Дэвидом Ньикой из Новой Зеландии. Левит выиграл единогласным решением судей. Напомним, Василий завоевал олимпийскую лицензию еще по итогам своего четвертьфинального поединка.

Василий Левит является серебряным призером Олимпийских игр-2016. Также он выигрывал две бронзовые медали чемпионата мира (2017, 2019) и три раза становился чемпионом Азии (2009, 2015, 2017).

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Ключевые слова: Спорт,
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