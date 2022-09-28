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    10:37, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Василий Левит получил должность в Антикоррупционной службе Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Василий Левит назначен руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции РК.

    Серебряный призер Олимпийских игр Василий Левит вступил в ряды Антикоррупционной службы и назначен руководителем управления физической подготовки персонала Агентства.

    Перед ним ставится задача по повышению уровня физической подготовки сотрудников Антикоррупционной службы, а также популяризации службы в правоохранительных органах.

    Василий Левит родился в 1988 году, уроженец Костанайской области, образование высшее.

    Заслуженный мастер спорта РК, участник двух Олимпийских игр, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2017, 2019), первый в истории Казахстана трехкратный чемпион Азии (2009, 2015, 2017), двукратный призер чемпионата Азии (2019, 2021), многократный победитель и призер международных и национальных турниров по боксу.

    За вклад в развитие страны награжден орденом «Барыс» второй степени.






    Кадр из видео

    Теги:
    Спорт Назначения Борьба с коррупцией Правоохранительные органы
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