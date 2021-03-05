Василий Левит победил французского боксера и вышел в полуфинал турнира в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Кастельоне (Испания) продолжается международный турнир по боксу, на котором выступают и казахстанцы. Казахстанский боксер Василий Левит одержал победу в бою с французским боксером Сейди Купе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В весовой категории до 91 килограмма страну представляет Василий Левит. В четвертьфинале он встречался с французским боксером Сейди Купе и одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Левит вышел в полуфинал и уже гарантировал себе медаль на этом турнире.





Василий Левит — серебряный призер Олимпийских игр (2016), бронзовый призер чемпионата мира (2017, 2019), трехкратный чемпион Азии (2009, 2015, 2017). Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2009, 2015, 2017).