Василий Левит остался без «золота» турнира в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Василий Левит провел финальный бой на международном турнире «Belgrade Winner» в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 91 кг Левит встретился с россиянином Тимуром Гамзатовым и проиграл оппоненту. Таким образом, казахстанский тяжеловес выиграл серебряную медаль на турнире. Добавим, ранее он победил Мохамеда Барри (Сьерра-Леоне) и Вагкана Нантизаняна (Греция).

Что касается главных достижений Василия Левита в его карьере, то он становился серебряным призером Олимпиады, двукратным бронзовым призером чемпионата мира и трехкратным чемпионом Азии.