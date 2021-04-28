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    07:13, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Василий Левит остался без «золота» турнира в Сербии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Василий Левит провел финальный бой на международном турнире «Belgrade Winner» в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 91 кг Левит встретился с россиянином Тимуром Гамзатовым и проиграл оппоненту. Таким образом, казахстанский тяжеловес выиграл серебряную медаль на турнире. Добавим, ранее он победил Мохамеда Барри (Сьерра-Леоне) и Вагкана Нантизаняна (Греция).

    Что касается главных достижений Василия Левита в его карьере, то он становился серебряным призером Олимпиады, двукратным бронзовым призером чемпионата мира и трехкратным чемпионом Азии.

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