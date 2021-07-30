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Василий Левит - о своем бое на Олимпиаде в Токио: Главное – не опускать руки

30 Июля 2021 00:15
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Василий Левит - о своем бое на Олимпиаде в Токио: Главное – не опускать руки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Василий Левит высказал свое мнение о бое на Олимпиаде-2020 в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все влияет, и пандемия тоже. Не знаю, что именно, но так получилось. Так выступил. Что делать? Жизнь на этом не заканчивается, будем дальше двигаться. Главное – руки не опускать, у боксеров это плохая примета», – сказал В. Левипт.

Спортсмен также сообщил, что сейчас он думает только о своей семье, хочет поскорее увидеть своих близких.

Василий Левит поблагодарил казахстанцев за поддержку, подчеркнув, что поддержка особенно важна, когда спортсмен проигрывает. Легче переживаются и взлеты. и падения.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Василий Левит в первом своем бою проиграл нокаутом Эммануэлю Пла Рейесу.

Сегодня общественность столицы встретила в аэропорту вернувшихся с Олимпиады в Токио боксеров Василия Левита и Абылайхана Жусупова.


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#Нур-Султан   #Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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