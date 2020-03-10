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Василий Левит будет бороться за звание чемпиона в Аммане

10 Марта 2020 23:20
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Василий Левит будет бороться за звание чемпиона в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ - Василий Левит вышел в финал Азиатского квалификационного турнира по боксу в Аммане, передает МИА «Казинформ».

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По информации Казахстанской федерации бокса, ему противостоял хозяин ринга и армия его болельщиков.

Оба боксера показали интересный и зрелищный бой. Василий Левит еще раз доказал, что достоин представлять Казахстан на мировых первенствах и на Олимпиаде.

Надежда Рябец стала бронзовым призёром Азиатского квалификационного турнира. В полуфинале она уступила сопернице из Австралии.

Серик Темиржанов завоевал бронзовую медаль лицензионного турнира, проиграв чемпиону Азии и Мира боксеру из Узбекистана Миразизбеку Мирзахалилову.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Абылайхан Жусупов стал обладателем бронзовой медали.


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Ключевые слова: Спорт, Иордания,
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