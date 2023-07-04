Ваша информация устаревшая – Премьер-Министр раскритиковал доклад зампреда КМГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства Премьер-Министр Алихан Смаилов раскритиковал доклад заместителя председателя «КазМунайГаза», который зачитал устаревший доклад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В докладе Вы отметили, что была остановлена работа ряда нефтедобывающих компаний, некоторые из них уже восстановили работу. Ваша информация уже устаревшая», - сказал Алихан Смаилов.

Заместитель председателя правления «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов привел хронологию произошедшего.

«Вчера во второй половине дня из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка Атырауского НПЗ, по той же причине произошла остановка газохимического комплекса на Карабатане. В результате отключения энергоснабжения все технологические установки АНПЗ были безопасно восстановлены для предотвращения аварийной ситуации и обеспечения безопасности для персонала. Согласно алгоритмам ликвидации аварий, углеводородный газ со всех установок был направлен на факел. Сразу после возобновления электроэнергии ночью 3 июля завод возобновил отгрузку нефтепродуктов из имеющихся запасов НПЗ. В резервуарах на сегодняшний день имеется 26 тысяч тонн бензина, 33 тысячи тонн дизтоплива, 1200 тонн сжиженного нефтяного газа, этих объемов хватает для семи дней стабильной отгрузки. В целом запасы в стране АИ-92 и дизельного топлива в стране имеется в объеме месячного потребления, АИ-95 двухнедельного потребления», - сказал Даулетжан Хасанов.

По его словам, даже с учетом того, что Павлодарский нефтехимический завод остановлен на плановый ремонт до 20 июля, а Шымкентский НПЗ частично остановлен 3 июля, отгрузка нефтепродуктов с заводов не прекращается. По мере стабилизации подача энергии со стороны внешних сетей начат вывод технологических установок.

«До конца недели НПЗ планирует выйти на прежний объем производства нефтепродуктов. Вместе с тем, аварийная остановка энергоблока повлекла частично либо полную остановку на следующих предприятиях КазМунайГаза. По линии Казтрансойла произошла остановка в работе 11 нефтеперекачивающих станций – в Атырауской и Мангистауской областях. На сегодняшний день ситуация находится на контроле. На Шымкентском заводе в настоящее время остановлена только часть завода, производство бензина сохранятся на уровне 2, 5 тысяч в сутки. В целом за последние 2,5 года дефицит нефти составляет свыше 2 миллиардов тенге. Отгрузка дизельного топлива осуществляется в штатном режиме за счет сформированных ранее запасов. Все указные вопросы находятся на постоянном контроле», - добавил он.