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Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев

8 Августа 2021 16:06
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Ваша бронза для меня не хуже золота - Димаш Кудайберген поздравил олимпийцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген поздравил казахстанских спортсменов с завоеванными бронзовыми медалями на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Поздравительный пост артист выложил на своей личной странице в Instagram.

«Родные, спасибо большое за ваши победы. Вы отстаивали честь страны, завоевали бронзовые медали, которые для меня не менее ценны, чем золотые. Дай Аллах, чтобы вы покоряли еще более высокие вершины!» - обратился к спортсменам Димаш Кудайберген.

Напомним, Казахстан официально завершил выступления на Олимпийских играх-2020 в Токио, завоевав восемь бронзовых медалей.





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#Спорт   #Олимпиада   #Димаш Кудайберген  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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