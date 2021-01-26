Вас подвезти до дома? - как в 40-градусные морозы помогают жителям ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в морозные дни сотрудники службы пробации запустили акцию «100 добрых дел», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

В ведомстве сообщили, что мобильная группа службы пробации в морозные дни помогают горожанам, которые стоят на остановках и ждут автобус. Они останавливаются, подходят к горожанам и предлагают подвезти до дома. В основном помогают женщинам с детьми и престарелым людям.

«В морозные дни школьникам отменили занятия, однако люди идут на работу. Был случай, женщина в 8 утра ждала автобус на остановке с 6-летием ребёнком в 40-градусный мороз. Мы подъехали к ней и предложили свою помощь, довезли ее к матери домой. По дороге она сказала, что едет на работу, а ребёнка дома оставить не с кем. Вот и она ждала автобус, чтобы малыша отвести к матери», - рассказала старший инспектор Левобережного района, майор юстиции Эльвира Смагулова.

Э.Смагулова отметила, что акция была запущена еще в начале января. За этот период сотрудники помогли более 100 человек. К слову, акция будет продолжаться, пока будут в регионе стоять сильные морозы

Напомним, что 25 января из-за сильного мороза в школах и колледжах ВКО были отменены занятия.







