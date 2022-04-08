Вариант «омикрона» ХЕ вряд ли вызовет новую волну пандемии - российский эксперт

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Новый вариант омикрон-штамма ХЕ заразнее предыдущих, но вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса, так как в РФ создан мощный коллективный иммунитет. Об этом журналистам сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Новый вариант станет еще немного (говорят о 10%) трансмиссивнее, чем все предыдущие версии. <…> Однако стоит отметить, что мы так «хорошо» переболели в январе-марте, что сейчас создали очень мощную иммунную прослойку. Это следует также из факта того, что сейчас четыре из пяти новых случаев инфицирования в стране вызваны «стелс-омикроном» BA.2, который был самым заразным, но, тем не менее, число выявленных заболевших находится на минимумах. И если мы сейчас почти не болеем, имея широкое распространение очень заразного «стелс-омикрона», то 10% дополнительной трансмиссивности едва ли добавит проблем. И вряд ли он сам по себе станет причиной новой волны», - сказал он.

По данным Хафизова, рекомбинатный вариант омикрон-штамма XE состоит из фрагментов сублиний BA.1 и BA.2, в котором большая часть генома относится к ВА.2 или «стелс-омикрону». Ранее он был объявлен Всемирной организацией здравоохранения как самый заразный за всю историю пандемии.