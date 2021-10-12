Вариант исключен – глава столичного управздрава о  получении Pfizer за взятку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов исключил возможность получения вакцины Pfizer за взятку. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятно, что есть люди, которые ждут и мечтают о Pfizer. Подготовились ли к тому, что могут быть случаи, что женщина может притвориться беременной, попросить врача за вознаграждение привить этой вакциной?» - прозвучал вопрос от журналиста.

«Инструкция самой вакцины Pfizer понятна, что возможно использование с 12 лет и в триместре беременности. Женщина в третьем триместре не сможет скрыть свою беременность, как-то притвориться. Как только Минздравом будет принято решение о том, сколько человек вакцинировать, мы готовы это реализовать. Это будет централизовано, обеспечено морозильными установками», - пояснил Тимур Муратов.

Глава столичного управления здравоохранения отметил, что третий триместр невозможно не заметить.

«Вариант исключен. Мы проработаем все в законодательной норме», - сказал спикер о возможном вознаграждении врача в случае прививания небеременной женщины.