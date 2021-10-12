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    14:42, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вариант исключен – глава столичного управздрава о  получении Pfizer за взятку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов исключил возможность получения вакцины Pfizer за взятку. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Понятно, что есть люди, которые ждут и мечтают о Pfizer. Подготовились ли к тому, что могут быть случаи, что женщина может притвориться беременной, попросить врача за вознаграждение привить этой вакциной?» - прозвучал вопрос от журналиста.

    «Инструкция самой вакцины Pfizer понятна, что возможно использование с 12 лет и в триместре беременности. Женщина в третьем триместре не сможет скрыть свою беременность, как-то притвориться. Как только Минздравом будет принято решение о том, сколько человек вакцинировать, мы готовы это реализовать. Это будет централизовано, обеспечено морозильными установками», - пояснил Тимур Муратов.

    Глава столичного управления здравоохранения отметил, что третий триместр невозможно не заметить.

    «Вариант исключен. Мы проработаем все в законодательной норме», - сказал спикер о возможном вознаграждении врача в случае прививания небеременной женщины.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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