Вариант COVID-19 «омикрон»: отделяем факты от мифов

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - С тех пор как 26 ноября 2021 года новый вариант коронавируса получил официальное название «омикрон», наши знания об этом штамме значительно расширились благодаря научным исследованиям. Тем не менее «омикрон» не изучен до конца, и пробелы в понимании его природы позволили возникнуть большому количеству спекуляций, антинаучных предположений и откровенной дезинформации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

Последние эпидемиологические данные показывают, что в настоящее время в Европейском регионе ВОЗ происходит быстрый рост заболеваемости COVID-19, в основном в результате стремительного распространения варианта «омикрон». Если в сентябре 2021 года в неделю фиксировалось около миллиона новых случаев заражения COVID-19, то к началу января 2022 года это число увеличилось до более чем семи миллионов зарегистрированных случаев.

Благодаря мониторингу средств массовой информации и социальных сетей, анализу запросов в поисковых системах, а также консультациям с учеными эксперты Европейского бюро ВОЗ могут развеять некоторые мифы, окружающие «омикрон», и предоставить больше проверенной информации по поводу реальных фактов.

Факт: «Омикрон» менее опасен, чем «дельта», но его не следует считать «облегченным» вариантом коронавируса.

Миф: «Омикрон» вызывает только легкие заболевания.

Как показали исследования, проведенные в ряде стран Европейского региона ВОЗ, последствия заражения «омикроном» были легче по сравнению с «дельтой». Однако воздействие «омикрона» в основном наблюдалось в странах с высоким уровнем вакцинации. Сравнительно низкий уровень госпитализаций и смертей в значительной степени объясняется именно вакцинацией, особенно среди уязвимых групп. Без вакцин в больницах оказалось бы гораздо больше людей. О том, какое влияние «омикрон» окажет на страны с низким охватом вакцинацией, судить пока трудно.

Факт: «Омикрон» по-прежнему представляет высокий риск для систем здравоохранения.

Миф: Поскольку «омикрон» менее серьезен, будет меньше случаев госпитализации, и системы здравоохранения смогут справиться с новой волной заболеваний.

Общий риск, связанный с распространением «омикрона», остается очень высоким по ряду причин. Текущие данные показывают, что «омикрон» имеет больший потенциал распространения по сравнению с «дельтой». Даже если заражение «омикроном» влечет за собой менее тяжелые последствия, быстрый рост числа случаев заражения приведет к увеличению количества госпитализаций, что заставит системы здравоохранения работать на пределе возможностей.

Факт: Вакцины обеспечивают наилучшую из доступных защиту от «омикрона».

Миф: Против «омикрона» вакцины не действуют.

Ожидается, что вакцинация обеспечит надежную защиту от тяжелых заболеваний и смертей, вызванных «омикроном», как и в случае с другими вариантами коронавируса. До сих пор сравнительно низкий уровень госпитализаций и смертей от «омикрона» в значительной степени объясняется тем, что многие люди уже вакцинированы. Вакцинация вызывает иммунный ответ организма на вирус, который не только защищает нас от циркулирующих в настоящее время вариантов, включая «омикрон», но также, вероятно, обеспечит защиту от тяжелых заболеваний, связанных с будущими мутациями COVID-19.

Факт: Наибольшему риску заражения «омикроном» подвержены непривитые люди.

Миф: Невакцинированные люди не будут тяжело болеть от «омикрона».

Эксперты говорят, что с «омикроном» не стоит рисковать и надеяться на лучшее, потому что этот вариант неизбежно найдет того, кто остается непривитым. Огромный объем новых случаев заражения COVID-19 уже привел к большему количеству госпитализаций в странах, где «омикрон» стал доминирующим вариантом, причем большинство из тех, кто нуждается в лечении в стационаре, не были привиты.

Там, где меры по защите от COVID-19 отсутствуют, «омикрон» будет распространяться с беспрецедентной скоростью. Как и в случае с волной варианте «дельта» в первую очередь и сильнее всего пострадают непривитые. Главная рекомендация экспертов по-прежнему звучит так: делайте прививку, когда подходит ваша очередь, включая ревакцинацию, если она предлагается в вашем регионе.

Факт: «Омикрон» намного опаснее обычной простуды.

Миф: «Омикрон» похож на обычную простуду.

«Омикрон» не похож на обычную простуду, потому что он приведет заразившегося в больницу с гораздо большей вероятностью, чем простуда. Людей, зараженных «омикроном», госпитализируют довольно часто, и есть случаи смертельного исхода. Кроме того, ожидается, что люди, заразившиеся «омикроном» и затем выздоровевшие, будут подвержены риску развития состояний «затяжного ковида».

Факт: «Омикрон» может повторно заражать людей, которые уже переболели COVID-19.

Миф: Предшествующее заболевание коронавирусом обеспечивает иммунитет от «омикрона».

Если вы ранее переболели COVID-19, вам все равно следует пройти вакцинацию, так как повторное заражение «омикроном» все еще сопряжено с риском серьезного заболевания, передачи вируса другим людям или развития затяжного ковида. Полная вакцинация, независимо от того, переболели ли вы COVID-19 или нет, – это лучший способ защитить себя и других от тяжелого заболевания, госпитализации и возможной смерти от вируса.

Факт: Бустерные прививки эффективны для повышения защиты от тяжелых заболеваний, вызванных «омикроном» и другими вариантами COVID-19.

Миф: «Бустеры» неэффективны против тяжелых заболеваний, вызванных заражением «омикроном».

Эффективность вакцин против COVID-19, как и многих других вакцин, таких как вакцина против гриппа, со временем ослабевает, поэтому, если вам предложат повторную прививку, сделайте ее. Повторная вакцинация повысит защиту от тяжелых заболеваний, вызванных «омикроном» и другими вариантами COVID-19.

Этот совет особенно важен для групп риска, таких как люди старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями. Медицинские работники также должны получить повторную прививку из-за высокого риска заражения вирусом и опасности его распространения среди уязвимых пациентов, о которых они заботятся.

Факт: Маски – эффективная защитная мера, помогающая уменьшить заражение и распространение «омикрона».

Миф: Маски для лица бесполезны против «омикрона».

Как показывает практика, все превентивные меры, которые работают против варианта «дельта», эффективны и против «омикрона», включая ношение маски. Все меры профилактики, помимо вакцинации, – ношение маски, мытье рук, физическое дистанцирование, избегание закрытых, ограниченных или людных мест, кашель или чихание в согнутый локоть или платок, хорошая вентиляция в помещениях – необходимы для сдерживания волны инфекции и защиты медицинских работников.

Факт: Конца пандемии пока не видно.

Миф: Поскольку «омикрон» менее опасен, чем прежние варианты коронавируса, мы приближаемся к концу пандемии.

Необходимо признать, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы приблизимся к концу пандемии. Хотя в настоящее время госпитализаций и смертей в Европейском регионе ВОЗ меньше, чем прежде, мы, тем не менее, все еще имеем дело с огромным всплеском случаев заболевания COVID-19.

В тех странах, где «омикрон» становится или уже стал доминирующим вариантом, наблюдается удвоение числа случаев заражения COVID-19 каждые полтора-три дня, в результате чего число госпитализаций быстро растет, поэтому мы не можем ослаблять бдительность. Прекращение пандемии требует значительно более высокого уровня вакцинации ключевых целевых групп.

Кроме того, негативную роль играют «фейки» и дезинформация, подпитывающие страхи в обществе. Они подрывают доверие к науке, институтам и системам здравоохранения и препятствуют адекватному реагированию на пандемию. Всякий раз, когда дезинформация вступает в противоречие с наукой, человеку становится сложно принимать правильные решения для защиты своего здоровья.