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Вариации школьной формы расширили в Казахстане

10 Января 2023, 17:21
Вариации школьной формы расширили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для казахстанских школьников расширили вариации школьной формы, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

«Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся предоставляется возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом, цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы», - сообщили в ведомстве.

Это стало возможным благодаря дополнениям, которые Министерство просвещения внесло в приказ от 30 декабря.

«Требования к школьной форме не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде. Например, вместо официального пиджака или жакета - трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки - рубашка поло. Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений. Но это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости», - сообщила председатель Комитета среднего образования Гульмира Каримова.

Как отметили в Минпросвещения, родители самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.


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