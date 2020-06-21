Варенье с наркотиками пытались пронести в колонию в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области за три дня пресекли сразу пять фактов проноса запрещенных предметов в колонию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

В ходе проведения профилактического мероприятия РРПМ «Тексеру» 40-летний мужчина пытался пронести в колонию особого режима ОВ 156/20 алкоголь в бутылке из-под минеральной воды.

«Мужчина, спрятавший алкоголь в бутылке из-под минеральной воды, заявил, что это питьевая вода. Однако от бутылки исходил специфический запах алкоголя. Данное средство было направлено на экспертизу для установления состава жидкости в изъятой емкости», - сообщил начальник департамента УИС по ВКО полковник юстиции Ерсайын Нуртазинов.

Другой пример был в следственном изоляторе ОВ-156/1. В посылке в емкости с вареньем были найдены наркотики.

«Сверток в полиэтиленовым пакете с веществом зеленого цвета растительного происхождения в пластиковой емкости объемом 0,5 литра с вареньем изъяли сотрудники учреждения в присутствии осужденного, которому была адресована посылка. Изъятое вещество растительного происхождения направлено на экспертизу», - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, на прилегающей территории 50 метровой запретной зоне был задержан мужчина. При его личном досмотре было обнаружено и изъято два сотовых телефона, которых он пытался перебросить через основное ограждение на охраняемую территорию.

«В ходе досмотра в лапше быстрого приготовления была обнаружена и изъята мобильный телефон. Аналогичный факт имел место в учреждении ОВ 156/18 ДУИС по ВКО, где осужденному пытались передать мобильный телефон, спрятав его в пакете с чаем», - отметили в ДУИС по ВКО.

По всем данным фактом собраны материалы для привлечения всех лиц к административной ответственности согласно статье 481 части 1 КоАП РК.