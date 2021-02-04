Вардан Минасян официально возглавил ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе уладили последние детали трудового контракта, и армянский специалист Вардан Минасян официально возглавил футбольный клуб «Тараз» в качестве главного тренера команды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Вардан Минасян – известный советский и армянский футболист, футбольный тренер. В прошлом игрок клубов «Зангезур», «АОСС/Пюник», «Эребуни», «Лозанна Спорт», санкт-петербургского «Локомотива», «Пюника». Выступал за несколько армянских клубов высшей лиги, но главные достижения были достигнуты вместе с командами «Киликия» (в то время называвшейся «Пюником») до отъезда за границу, и «Пюник», уже после возвращения. Один сезон Минасян провёл в швейцарской Суперлиге за «Лозанну», где стал обладателем Кубка страны, позже перешёл в питерский «Локомотив». Тренерскую карьеру начал в роли главного тренера молодёжной сборной Армении в августе 2004 года.

Как сообщили в пресс-службе ПФК «Тараз», Вардан Минасян имеет тренерскую лицензию УЕФА PRO, работал с национальной сборной Армении и клубами этой страны. Также в его активе – тренерская деятельность в костанайском «Тоболе».

В качестве главного тренера национальной сборной Армении Минасян достиг хороших успехов на международной арене – сборная страны заняла третье место в квалификации ЕВРО-2012, обыграв в группе Словакию – 3:1 дома, 4:0, в гостях, Македонию – 4:1, и сыграв вничью с Россией 0:0.

Также сборная Армении заняла пятое место в отборочной группе чемпионата мира-2014, обыграв Данию в гостях 4:0, Чехию в гостях – 2:1, Болгарию дома – 2:1 и сыграв вничью в гостях с Италией – 2:2. В результате после прихода Минасяна в сборную Армения поднялась с 103 места на 34-ое в рейтинге ФИФА.

На клубном уровне Минасян шесть раз приводил команды к чемпионству страны – четыре раза с «Пюником» и два раза с «Арарат-Арменией» в 2019 - 2020 годы. Кроме того, он является дважды обладателем Кубка Армении и трижды – Суперкубка страны. Пять раз признавался лучшим тренером Армении.

Вардан Минасян уже представлен команде «Тараз».

«Я думаю, мы с вами сработаемся, - сказал он на встрече с игроками команды. – С каждым игроком хотел бы провести индивидуальную встречу».

Отметим, что помогать Минасяну в тренерском штабе будет его соотечественник Артур Мкртчан, с которым он работает в тандеме уже десять лет.

Также полностью сформирован тренерский штаб клуба, куда вошли местные воспитанники Сергей Тагиев, Александр Кучма, Арслан Сатубалдин, Самат Наурызбаев. Они также были представлены игрокам, отметили в пресс-службе ПФК «Тараз».