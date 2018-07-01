Вандалы разрушили памятник погибшим шахтерам в Караганде
23 Июля 2018 20:46 124
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В центральном парке Караганды на памятнике погибшим шахтерам неизвестные разбили плиты и украли медные таблички, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Наши сотрудники будут восстанавливать все. Сейчас отломанные гранитные плиты приклеили, в последующем их будут менять на новые. Надпись будет восстановлена, сейчас думают по материалу, чтобы он был водостойким и прочным», - рассказали в пресс-службе управления парками культуры, отдыха и скверами Караганды.
Как сообщили в управлении, в полицию готовится подача отношения. Полная информация по данному факту будет известна в ближайшее время.
Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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