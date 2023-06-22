Вандалы разрисовали объекты исторической значимости в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На центральной улице Караганды вандалы разрисовали павильоны автобусных остановок и паспорт города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полиция ищет нарушителей, им грозит штраф до 20 МРП.

Видео об акте вандализма выложил у себя на страничке в социальных сетях аким района им. Казыбек би Караганды Ералы Оспанов.

«У меня вопрос к «художнику». Зачем? Почему? И что это? Хоть бы объяснил, что означают эти орнаменты. Почему они это у себя дома не рисуют. Ведь эти стены красили рабочие. Это их труд. Конечно же, мы это закрасим, но напишите мне в личку те, кто это сделал. Зачем вы это нарисовали?» - заявил аким района.

Стоит отметить, вандалы разрисовали не только архитектурный памятник, но также стены домов и остановочные павильоны.

Хулиганы повсюду рисовали один и тот же непонятный образ. Это вызвало недовольство жителей. Общественность через социальные сети говорит, что виновные должны быть наказаны. Сейчас полиция приступила к выявлению подозреваемых посредством камер видеонаблюдения на улицах. Возбуждено дело по факту порчи благоустроенных земель города.

«Факт покраски домов и остановок по улице Абая зафиксирован в полиции. В настоящее время участковые инспекторы полиции разыскивают указанного подозреваемого гражданина. В случае их задержания, они могут быть оштрафованы в размере 20 МРП по КоАП РК в соответствии статьи 505», - прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.