Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Вандалы разрисовали объекты исторической значимости в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
22 Июня 2023, 13:30
Вандалы разрисовали объекты исторической значимости в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На центральной улице Караганды вандалы разрисовали павильоны автобусных остановок и паспорт города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полиция ищет нарушителей, им грозит штраф до 20 МРП.

Видео об акте вандализма выложил у себя на страничке в социальных сетях аким района им. Казыбек би Караганды Ералы Оспанов.

«У меня вопрос к «художнику». Зачем? Почему? И что это? Хоть бы объяснил, что означают эти орнаменты. Почему они это у себя дома не рисуют. Ведь эти стены красили рабочие. Это их труд. Конечно же, мы это закрасим, но напишите мне в личку те, кто это сделал. Зачем вы это нарисовали?» - заявил аким района.

photo

Стоит отметить, вандалы разрисовали не только архитектурный памятник, но также стены домов и остановочные павильоны.

Хулиганы повсюду рисовали один и тот же непонятный образ. Это вызвало недовольство жителей. Общественность через социальные сети говорит, что виновные должны быть наказаны. Сейчас полиция приступила к выявлению подозреваемых посредством камер видеонаблюдения на улицах. Возбуждено дело по факту порчи благоустроенных земель города.

photo

«Факт покраски домов и остановок по улице Абая зафиксирован в полиции. В настоящее время участковые инспекторы полиции разыскивают указанного подозреваемого гражданина. В случае их задержания, они могут быть оштрафованы в размере 20 МРП по КоАП РК в соответствии статьи 505», - прокомментировал руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.


photo
photo

МВД РК   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее