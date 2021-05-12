Вандалы разгромили мраморную плиту на могиле Кайыма Мухамедханова в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее вандалы разгромили могилу известного абаеведа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В этом году исполняется 105 лет со дня рождения одного из выдающихся ученых, основоположника научного абаеведения, сподвижника Мухтара Ауэзова, члена Союза писателей СССР, общественного деятеля, писателя, поэта, драматурга, переводчика, педагога и основоположника абаеведения в казахской литературе Кайыма Мухамедханова. В этот памятный год могила ученого в Семее вновь подверглась вандализму. И если ранее вандалы разрушали ограждение, то теперь «пострадала» надгробная мраморная плита, которая разбита буквально на две части.

«Это происходит не первый раз. Раньше ограждение могилы было украшено орнаментами, но его практически разобрали. Теперь ограждение сделано из железа и сломаться само по себе не может, разве что его могут как-нибудь изогнуть. Здесь разбита мраморная плита. Это определенно сделал кто-то из вандалов намеренно, ведь невозможно, чтобы мрамор сломался сам по себе. Здесь нет никакого движения, которое могло бы привести к таким последствиям, ветер не может сломать так мрамор. Это сделано чьими-то руками. К тому же, другие могилы не тронуты, только могила Кайыма. Кто это сделал – непонятно. Враги, конечно, у Кайыма были, в свое время, у него было много завистников. А между тем Кайым для Семея – это, можно сказать, символ 70-90-х годов. Он последний из могикан, который передавал духовные ценности алашевцев. Очень тяжело видеть, что могила этого великого человека сейчас находится в таком плачевном состоянии», – сказала акын, композитор и искусствовед Кусмилия Нуркасым.

Могилу великого абаеведа намерено восстановить городское руководство. Как сообщил аким города Нурымбет Сактаганов, акимат займется восстановлением могилы ученого в ближайшее время.