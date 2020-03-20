Вандалы похитили ограждения с могил в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вандализм на городских кладбищах продолжает оставаться проблемой в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таласский районный отдел полиции обратился 38-летний житель города Каратау Таласского района, который сообщил, что с могил его родственников похищены чугунные ограждения.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Таласского районного отдела полиции установили двоих жителей города Каратау, один из которых ранее работал в похоронном бюро, - пояснили в ведомстве. – Как стало известно, в первый свой поход на кладбище злоумышленники, возраст которых 19 и 25 лет, нашли могилу с чугунным ограждением, которое раскололи на куски и вывезли на ручной тележке. Вырученные от металлолома деньги в тот же день потратили и, обрадовавшись легкой наживе, через несколько дней повторили акт вандализма».
В ходе следственных мероприятий сотрудники полиции установили их причастность еще к трем аналогичным эпизодам. Подозреваемые дали признательные показания. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 п. 1 УК РК, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Проблема вандализма на городских кладбищах не решается в Жамбылской области годами. Так, в Таразе на городском кладбище «Зеленый ковер», территория которого составляет 130 га, уже более двух десятилетий не прекращается разграбление могил.
Теме вандализма на кладбищах был посвящен проведенный в Таразе по инициативе объединения юридических лиц Гражданский альянс Жамбылской области заседание «круглого стола» на тему «Вандализм на кладбищах - нулевая терпимость».
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