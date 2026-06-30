В американском штате Вирджиния разрешили свободную продажу марихуаны с 2027 года

Спустя пять лет после того, как Вирджиния стала первым штатом на юге США, легализовавшим хранение марихуаны, в штате утвержден легальный способ ее продажи для рекреационного использования, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Принятое в понедельник бюджетное законодательство штата разрешит открытие до 350 магазинов по продаже каннабиса по всей Вирджинии начиная с 1 июля 2027 года. Это решение стало очередным шагом в расширении доступа к веществу, которое по-прежнему остается незаконным на федеральном уровне, посредством законодательных инициатив на уровне штатов.

— Вирджиния легализовала хранение марихуаны для взрослых несколько лет назад, однако без регулируемого розничного рынка мы оставили нишу для нелегального рынка, — заявила в начале этого месяца сенатор штата Лашрис Эйрд, демократ и один из ключевых авторов закона.

По ее словам, принятый компромисс открывает более разумный и безопасный путь вперед — защищает потребителей, обеспечивает тестирование и маркировку продукции и создает легальный рынок, достаточно доступный по цене, чтобы реально конкурировать с нелегальным.

В Вирджинии уже действовала программа медицинской марихуаны, позволявшая пациентам приобретать препарат через специализированные аптеки. Теперь регуляторы штата начнут принимать заявки на получение розничных лицензий с 1 февраля — до начала продаж для взрослых старше 21 года, которые стартуют 1 июля 2027 года.

Закон увеличивает допустимый лимит хранения с 28 граммов до 56 граммов и сохраняет право граждан выращивать небольшое количество растений в домашних условиях.

Штат введет акцизный налог в дополнение к налогу с продаж. По данным бюджетных документов законодательного собрания, в первый год действия программы эта комбинация налогов должна принести около 51 миллиона долларов в казну штата.