28 Июля 2022 21:09

Валюту на 91,5 млрд тенге купили казахстанцы в июне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 425,41 – 470,24 тенге за доллар США. На конец июня 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 470,24 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 13,3%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 12,1 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,1 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,0 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 81,8%, или 8,2 млрд долл. США (в мае 2022 года – 81,5%, или 7,0 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», - сообщили в Нацбанке.

По данным финрегулятора, в июне 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 91,5 млрд тенге.

«По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились в 2,7 раза (в мае 2022 года – 249,7 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (237,0 млрд тенге) объем нетто-покупок снизился в 2,6 раза. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 46,4%, или 42,4 млрд тенге, российских рублей – 16,4%, или 15,0 млрд тенге, евро – 36,7%, или 33,6 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились в 4,9 раза (снижение в 3,6 раза г/г), на покупку российских рублей выросли на 5,7% (снижение в 3,5 раза г/г) и на покупку евро выросли на 31,0% (рост на 15,1% г/г)», - проинформировали в Нацбанке.