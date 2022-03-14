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    12:51, 14 Март 2022 | GMT +6

    Валютные интервенции Нацбанка РК за неделю составили 421,9 млн долларов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на мировых финансовых рынках продолжает оставаться крайне неопределенной. Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 9 марта торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального Банка составили 198,9 млн долларов США, или 94,4% от общего объема торгов за день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБ.

    Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке, Национальный Банк проводит валютные интервенции. За прошедшую неделю их объем составил 421,9 млн долларов США, или 59,2% от общего объема биржевых торгов.

    Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за прошлую неделю составили 240,2 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 92,9% от общего объема торгов.

    В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. При этом отмечается, что Национальный Банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике и приверженность принципам свободного плавания обменного курса.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Тенге Экономика
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