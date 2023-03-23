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    08:12, 23 Март 2023 | GMT +6

    Valve анонсировала выход Counter-Strike 2

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    Фото: Valve
    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Компания Valve Corporation официально представила игру Counter-Strike 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании в Twitter.

    Counter-Strike 2 - это крупнейший технический скачок в истории серии, обеспечивающий игру новыми возможностями. Все новые функции игры будут представлены во время официального выпуска этим летом, но путь к Counter-Strike 2 начинается сегодня с ограниченного теста. Тестирование доступно избранным игрокам и позволит оценить возможности и выправить недочеты перед глобальным выпуском«, - отмечается на сайте игры.

    Counter-Strike впервые вышла в 2000 году. Игра завоевала признание по всему миру и стала популярной киберспортивной дисциплиной.


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