Valve анонсировала выход Counter-Strike 2

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Компания Valve Corporation официально представила игру Counter-Strike 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании в Twitter.

Counter-Strike 2 - это крупнейший технический скачок в истории серии, обеспечивающий игру новыми возможностями. Все новые функции игры будут представлены во время официального выпуска этим летом, но путь к Counter-Strike 2 начинается сегодня с ограниченного теста. Тестирование доступно избранным игрокам и позволит оценить возможности и выправить недочеты перед глобальным выпуском«, - отмечается на сайте игры.

Counter-Strike впервые вышла в 2000 году. Игра завоевала признание по всему миру и стала популярной киберспортивной дисциплиной.