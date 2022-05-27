27 Мая 2022 12:15

Валовый региональный продукт в столице составил 5,2 трлн тенге в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По валовому региональному продукту Нур-Султан занял третье место по республике после Алматы и Атырауской области. Об этом сообщил председатель ревизионной комиссии столицы Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом макроэкономическая ситуация в столице в 2021 году оставалась стабильной, характеризовалась положительной динамикой основных показателей социально-экономического развития. Валовый региональный продукт в столице составил 5,2 трлн тенге с ростом к уровню 2020 года или на 105,7 %», - сказал Иманжусуп Акпомбаев на заседании городского маслихата.

В республиканском объеме, по его словам, доля Нур-Султана составляет 9,9 %, по-прежнему занимая третью позицию по стране после Алматы и Атырауской области.

«В структуре ВРП в целом отмечается увеличение доли практически по всем видам экономической деятельности. Вместе с тем, на фоне экономического роста основных показателей отмечается рост инфляции на все товары и услуги, который составил 8,8 %», - добавил спикер.

Ранее руководитель городского управления финансов Алиби Жумаев сообщил о поступлениях в бюджет в 2021 году.



